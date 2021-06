Ascolti Tv 3 giugno 2021, Alberto Angela chiama papà Piero per resuscitare Ulisse

Ascolti Tv 3 giugno 2021. In prima serata su Rai1 Ulisse Il Piacere della Scoperta, con la partecipazione di Piero Angela, chiude la stagione con una media di 3.135.000 spettatori pari al 15,7% di share. Su Canale 5 L’Ultima Gara con Raoul Bova 2.131.000 (10,3%). Su Rai2 Piacere, sono un po’ Incinta 1.595.000 (7,5%). Su Rete4 Dritto e Rovescio 1.168.000 (7,2%). Su La7 Piazza Pulita 850.000 (5,3%). Su Italia 1 Una Notte da Leoni 2: 1.170.000 (5,6%). Su Rai3 A Private War 801.000 (3,6%). Su Tv8 I Delitti del BarLume Il Re dei Giochi 406.000 (1,8%). Sul Nove Quasi Quasi Cambio i Miei 285.000 (1,3%) nel primo episodio e 312.000 (2,1%) nel secondo.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.725.000 (21,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.416.000 (15,3%). Su La7 Otto e Mezzo con ospite Salvini (che non buca più il video come mesi fa, ora nei cuori del pubblico a casa è stato sostituito dalla Meloni) 1.474.000 (6,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.091.000 (5,3%) nella prima parte e 1.068.000 (4,7%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 914.000 (4%). Su Italia1 CSI 1.032.000 (4,8%). Su Rai3 Nuovi Eroi 1.063.000 (5,4%), Un Posto al Sole 1.656.000 (7,7%). Su Tv8 Guess My Age 334.000 (1,5%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 438.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.647.000 (25%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 1.997.000 (14,4%).

In Seconda Serata su Rai1 Porta a Porta 645.000 (9,1%). Su Canale 5 Heart of the Sea Le Origini di Moby Dick 450.000 (6%). Su Rai2 Il Mythonauta 363.000 (3%). Su Rai 3 TG3 Lineanotte 275.000 (3,7%). Su Italia1 Venus Club 554.000 (6%). Su Rete 4 Black & White 213.000 (5,3%).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 11:03

