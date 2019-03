Ascolti Tv 30 marzo 2019. Maria De Filippi parte col piede giusto, ma Milly Carlucci risponde colpo su colpo. Appassionante testa a testa

Ascolti Tv di sabato 30 marzo 2019. Su Canale 5 ottimo esordio per l’edizione numero 18 del serale di Amici che ottiene il 22,2% di share, frutto di una media di 4,1 milioni di telespettatori. Molto bene su Rai1 anche la prima puntata di Ballando con le Stelle 14 che ha conquistato 3,7 milioni e il 22%. Su Rai2 la serie in prima tv assoluta The Rookie è stata vista dal 5,2% nel primo episodio e 5,5% nel secondo. Su Italia 1 Il Viaggio di Arlo 4,8%. Su Rai3 Sapiens 5,8%. Su Rete4 Nati con la Camicia 4,8%. Su La7 la serie Little Murders non arriva al 2%. Su Tv8 la differita delle Qualifiche di Formula 1 per il Gran Premio del Bahrein 3,4%. Sul Nove Kill Bill Volume 1 registra l’1,5%.



All’ora di cena su Rai1 la presentazione di Ballando con le Stelle 4,1 milioni e il 19%. Su Canale 5 Striscia La Notizia registra una media di 3,9 milioni e 17,7%. Su Rai3 Le Parole della Settimana ha registrato 6,8%. Su Italia1 CSI 4,2%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend con il 4,6% fa meglio di Otto e Mezzo su La7 (3,5%). Nel preserale su Rai1 L’Eredità conquista 4,3 milioni di spettatori (23,2%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3,4 milioni e 18,5%. Bene Unomattina in famiglia con il 20,9% di share. Al pomeriggio Verissimo 18%, Italia sì 14,3%. © RIPRODUZIONE RISERVATA