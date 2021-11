Ascolti Tv, 2 novembre 2021. In 5 milioni per Imma che batte la Juve. Bianca Berlinguer furiosa

Ascolti Tv 2 novembre 2021. In prima serata su Rai1 La serie Imma Tataranni Sostituto Procuratore sfiora i 5 milioni di media (4.966.000 telespettatori e share 23,2%). Su Canale 5 Juventus-Zenit di Champions League 4.376.000 (18%), mentre su SkySport la partita è stata seguita da 562 mila abbonati (2,3% di share). Su Italia 1 Le Iene Show 1.187.000 (7,3%). Su Rai 2 Il Collegio 6: 1.377.000 (6,7%). Su La7 DiMartedì 999.000 (4,8%) con la presenza tra gli ospiti di Floris di Sigfrido Ranucci, vicedirettore di Rai3 e conduttore di Report, la cui presenza fa arrabbiare Bianca Berlinguer perché si sente tradita da Ranucci che è andato a rafforzare la concorrenza. Una Berlinguer protagonista anche di un vivace battibecco con l’ospite Gianluigi Paragone che si è imbavagliato prima di andarsene e poi tornare in collegamento. Ascolti di #Cartabianca su Rai3: 852.000 (4,2%). Su Rete 4 Fuori dal coro 763.000 (4,5%). Su SkySport Atalanta-Manchester Utd 322.000 abbonati (1,3%). Su Nove Il film Caos 287.000 (1,3%). Su Tv8 Game of Talents 263.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti Il ritorno 5.005.000 (20,1%). Su Canale 5 Striscina la notizina 4.062.000 (17,2%). Su Rai 3 Blob 1.186.000 (5,4%). Che Succ3de? 1.356.000 (5,8%), Un posto al sole 1.678.000 (6,8%). Su La7 Otto e mezzo 1.592.000 (6,5%). Su Rai 2 Tg2 Post 1.077.000 (4,3%). Su Rete 4 Stasera Italia 1.021.000 (4,3%) nella prima parte e 933.000, (3,7%) nella seconda. Su Italia 1 NCIS 1.259.000 (5,2%). Su Tv8 Guess my age 382.000 (1,6%). Su Nove Deal With It 386.000 (1,6%).

Nel Preserale su Rai 1 L’Eredità 4.369.000 (22,3%). Su Canale 5 Caduta libera 3.684.000 (19,4%).

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta 878.000 (11,9%). Su Rai 3 Tg3 Lineanotte 414.000 (5,9%). Su La7 DiMartedì più 295.000 (4%). Su Rai 2 Ti sento con Pierluigi Diaco che intervista Lino Banfi 254.000 (3,3%). Da notare che nelle 8 puntate il programma ha fatto registrare la media di 3,5% (quasi due punti in più dello share di Rai2 in quella fascia oraria). La puntata va in replica il sabato pomeriggio alle 16:20. A seguire ieri nella notte di Rai2 I Lunatici 97.000 (2,5%).

