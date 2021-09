Ascolti Tv di ieri 29 settembre 2021, Giletti riparte dal 5,1%

Ascolti Tv 29 settembre 2021. In prima serata su Canale 5 la seconda puntata di Luce dei miei Occhi è stata seguita da 2.872.000 spettatori pari al 15,5% di share. Su Rai1 Gifted Il dono del talento 2.685.000 (13,4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 1.915.000 (10,1%). Su Rai2 L’Ispettore Coliandro Il Ritorno 1.628.000 (8%). Su La7 il ritorno di Non è l’Arena 803.000 (5,1%). Su Italia 1 la seconda puntata del varietà comico Honolulu 747.000 (4,2%). Su Rete4 Zona Bianca 572.000 (3,4%). Su Tv8 X Factor 585.000 (3%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 263.000 (1,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.163.000 (18,3%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.662.000 (16,1%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.212.000 (5,5%) e Un Posto al Sole 1.639.000 (7,2%). Su La7 Otto e Mezzo 1.515.000 (6,7%). Su Rete4 Stasera Italia 1.038.000 (4,7%) nella prima parte e 866.000 (3,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 862.000 (3,8%). Su Italia1 NCIS 1.095.000 (4,9%). Sul Nove di Deal With It Stai al Gioco 386.000 (1,7%). Su Tv8 Guess My Age 319.000 (1,4%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.574.000 (21,3%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.945.000 (18,1%). Su Rai3 le edizioni del TgR 2.560.000 (14%).

In seconda e terza serata su Rai1 Porta a Porta 706.000 (7,9%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 590.000 (8,7%). Su Italia1 Before Pintus è visto da 430.000 spettatori (6,1%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 11:01

