Ascolti Tv 27 aprile 2022, senza partite Canale5 superato da Rai3 e Italia1. Costanzo batte Vespa allo sprint

Ascolti tv del 27 aprile 2022 in prima serata non ci sono le partite e Canale5 non solo perde la sfida con la rivale diretta tra le ammiraglie (Rai1) ma viene superata da Rai3 e Italia1. Ecco i dati. Su Rai1 Brooklyn 2.559.000 spettatori (12,6% di share). Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.031.000 (10,8%). Su Italia1 Le Iene 1.530.000 (10%). Su Canale5 la prima puntata di Un’altra Verità non raggiunge il 10% (1.829.000 e 9,6%). Su Rai2 The Good Doctor 1.064.000 (4,6%) e The Resident 764.000 (3,8%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata 718.000 (4,4%). Su La7 Atlantide Storie di Uomini e di Mondi 589.000 (4%). Su Tv8 Petra 280.000 (1,3%). Sul Nove Come una Volta Un Amore da Favola 126.000 (0,8%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.570.000 (19,6%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.284.000 (14,1%). Su Rai3 Un posto al sole 1.515.000 (6,5%). Su Italia1 NCIS 1.343.000 (5,9%). Su La7 Otto e Mezzo 1.636.000 (7,1%). Su Rete4 Stasera Italia 914.000 (4,1%) e 874.000 (3,7%). Su Rai2 Tg2 Post 912.000 (3,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3.928.000 (24%), su Canale5 Avanti un altro! 3.229.000 (20,3%).

In seconda serata su Canale5 Maurizio Costanzo Show al 40° anno con un ricco parterre (tra cui Santoro, Mentana, Venier, Conti): con la media di 751.000 spettatori e 10,7% supera su Rai1 Porta a Porta 731.000 (9%). Su Rai2 90° Minuto 596.000 (4%), Una Pezza di Lundini 181.000 (1,9%), su Italia1 Pressing 485.000 (12%), su Rai3 Tg3 Linea Notte 615.000 (8,1%).

