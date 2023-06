Ascolti Tv 26 giugno 2023, oltre 3,5 milioni e 26% per Temptation Island. Paperissima da record

Ascolti Tv 26 giugno 2023, in prima serata su Rai1 la fiction Blanca è stata vista da una media di 2.433.000 spettatori pari al 14.34%. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 0.48 – il ritorno di Temptation Island ha conquistato una media di 3.558.000 spettatori pari al 26.14% di share. Su Rai2 CSI Vegas 661.000 pari al 3.6% di share, nel primo episodio, 553.000 spettatori e 3.25% nel secondo, 542.000 spettatori e 4% nel terzo. Su Italia1 Fast and Furious ha 787.000 (4.65%). Su Rai3 Report 1.840.000 spettatori pari a share del 10.25%. Su Rete4 Quarta Repubblica 820.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 il film Giochi di Potere 434.000 con share del 2.7%. Su Tv8 Cops Una Banda di Poliziotti segna 276.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Ex Amici come Prima ha raccolto 290.000 spettatori con l’1.7%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.642.000 con il 14.83%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 2.989.000 (25%). Su Canale 5 Caduta Libera 1.877.000 (16.39%).

