Ascolti Tv 25 maggio 2019, Canale 5 boom con Amici e Verissimo

Domenica 26 Maggio 2019, 11:27

. Su Canale 5 la finale di Amici 18 , in onda dalle 21.13 alle 01.12, è stata vista da una media di 4,8 milioni di spettatori pari al 27% di share (Buonanotte 1,6 milione e 25,1%). Su Rai1 Ballando con le Stelle ha conquistato 4,2 milioni e il 23,4% di share (4,5 milioni e il 21,1% nella prima ora con Tutti in Pista). Su Rai2 The Rookie 5,3% e Bull 4,8%. Su Italia 1 Una Vita da Gatto 5,3%. Su Rai3 La Scelta del Re 3,7%. Su Rete4 Mia Moglie è una Strega 2,8%. Su La7 Atlantide 2,1%. Su Tv8 Black Book 1,2%. Sul Nove la finale di Coppa del Re Barcellona-Valencia 3,2%. Su Rai4 Escape Plan Fuga dall’Inferno 2,1%.Nella fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia sfiora i 4 milioni con il 19,1%. Su Rai3 Le Parole della Settimana 5,8%. Su Italia 1 CSI 3,9%. Su Rete 4 Stasera Italia 3,9%. Su La7 Otto e Mezzo 3,9%. Su Tv8 4 Ristoranti 2,1%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 1,5%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 23,6%, su Canale 5 Caduta Libera 21,9%. Al pomeriggio record di Verissimo che sfiora i 3 milioni (22,5%). Il talk show di Silvia Toffanin è viaggiato ogni settimana alla media di 2,5 milioni (20%) con picchi di 3,5 milioni e il 27% di share.