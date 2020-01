Ascolti Tv di ieri 20 gennaio 2020, la Guerra è finita in testa, in seconda serata rimonta il Gf Vip

Ascolti Tv lunedì 20 gennaio 2020. Su Rai1 in prima serata La Guerra è Finita è stata vista da quasi 4,3 milioni spettatori pari al 18,4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.07 – Grande Fratello Vip 4 è stato seguito da 3,1 milioni pari al 18,5% di share. Su Rai2 la serie in prima visione 9-1-1 5,6%. Su Italia 1 I Mercenari 2 6,4%. Su Rai3 Presa Diretta 6,1%. Su Rete4 Quarta Repubblica 6,2%. Su La7 Eden Un Pianeta da Salvare 3,1%. Su Tv8 Rocky II 2%. Sul Nove Little Big Italy 1,8%. Sui canali Sky Sport Atalanta-Spal 2%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 I Soliti Ignoti 5,5 milioni con il 20,6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia sfiora i 5 milioni con uno share del 18,5%. Su Rai2 Tg2 Post 3,6%. Su Italia1 CSI Miami 4,5%. Su Rai3 Nuovi Eroi 5,2% e Un Posto al Sole 6,7%. Su Rete4 Stasera Italia 5,7%. Su La7 Otto e Mezzo 7%. Su Tv8 Guess My Age 2,7%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 1,2%. Nel preserale su L’Eredità più di 5,4 milioni (25,8%). Su Canale 5 Avanti un Altro ha interessato oltre 4,4 milioni (21,6%).



Al pomeriggio Uomini e Donne ha ottenuto 3.242.000 spettatori con il 23,6% di share. In seconda serata su Rai2 Povera Patria 3,5%, su Italia 1 Tiki Taka 7,8%.

