Ascolti Tv 1° maggio 2023, vince il vecchio Montalbano. Bene il Concertone

Ascolti tv 1° maggio 2023, in prima serata su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano (episodio Gatto e Cardellino) è stato visto da una media di 3.388.000 spettatori pari al 18%. Su Canale 5 in prima visione il film Storm Boy Il Ragazzo che sapeva volare 1.865.000 pari al 10.9% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles 880.000 con il 4.3%. A seguire Blue Bloods 824.000 e 5%. Su Italia 1 Freedom Oltre il Confine 970.000 con il 6.2%. Su Rai3 – dalle 21.17 alle 0.20 – il Concerto del Primo Maggio 2023 1.813.000 spettatori pari all’11.3%. Su Rete4 Quarta Repubblica 794.000 con il 5.6%. Su La7 Habemus Papam 626.000 e 3.3%. Su Tv8 Skyfall 562.000 e 3.4%. Sul Nove Only Fun Comico Show 579.000 con il 3.2%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Affari Tuoi 4.777.000 con il 23%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.222.000 e 15.6%. Su Rai2 Tg2 Post 708.000 con il 3.4%. Su Italia1 CSI 1.187.000 con il 5.8%. Su Rai3 – dalle 20.01 – 21.13 – Il Concerto del Primo Maggio 2.124.000 (10.6%). Su Rete4 Stasera Italia 830.000 (4.1%) e 710.000 (3.4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.257.000 (6%). Su Tv8 100% Italia 382.000 con l’1.9%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 472.000 con il 2.3%.

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.291.000 (25%). Su Canale 5 Avanti un Altro! Story 2.954.000 (17.8%).

Nel daytime al pomeriggio da segnalare Il Concerto del Primo Maggio 1.403.000 spettatori pari al 12.6% nella prima parte dalle 15.26 alle 16.35 e 1.445.000 spettatori pari all’11.8% nella seconda parte dalle 16.35 alle 18.56.

In seconda serata su Rai 1 Vittime collaterali con Emma D'Aquino 968.000 (8.65%). Su Rai 2 Re-Start 193.000 share 2.66%, su Rai 3 Tg3 LineaNotte 502.000 (9.16%).

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA