Ascolti Tv 18 maggio 2020, più di 6 milioni si rivedono Montalbano

Ascolti Tv lunedì 18 maggio 2020. Su Rai1 Il Commissario Montalbano con l’episodio Una lama di luce in replica è stato visto da una media di oltre 6 milioni di spettatori pari al 24% di share. Su Canale 5 il film Il Diavolo Veste Prada non arriva a 2 milioni e mezzo di spettatori pari al 10,9% di share. Su Rai2 Sister Act 2 registra il 6,5%. Su Italia 1 la replica di Emigratis con Pio e Amedeo fa il 6,6%. Su Rai3 Report il 7%. Su Rete4 Quarta Repubblica il 5,9%. Su La7 Un giorno di ordinaria follia 2,1%. Su Tv8 Delitti Yara l’1,3% e Delitti Il Piccolo Lorys l’1,6%. Sul Nove Africa Segreta 0,9%. Fa meglio Rai Movie con The Homesman 2,2%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 la replica dei Soliti Ignoti 5 milioni e il 18,8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,7 milioni con il 17,3%. Su La7 Otto e Mezzo 2.137.000 spettatori (8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.374.000 (5,4%) nella prima parte e 1.428.000 (5,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.331.000 con il 4,9%. Su Italia1 CSI 4,8%. Su Rai3 Palestre di Vita 2,8%. Su Tv8 Guess My Age 2,5%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco l’1%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4,2 milioni (22,2%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro 3,1 milioni (17,5%). In seconda serata vince Franco Di Mare con Frontiere (1.485.000 spettatori con il 12,3%). Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 11:25

