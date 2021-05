Ascolti Tv 17 maggio 2021, I Soliti Ignoti ormai sono noti a 5 milioni di telespettatori

Ascolti Tv 13 maggio 2021. In prima serata su Rai1 l’ultima puntata della fiction Chiamami Ancora Amore è stata seguita da una media di 3.719.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale5 L’Isola dei Famosi ha raggiunto la media di 2.994.000 e il 18,7% (19,4% sul pubblico commerciale, 20,7% sugli under 54, mentre raggiunge il 36,7% sulle donne 20-24 anni). Su Rai3 Report 2.610.000 (11%). Su Rete4 Quarta Repubblica 867.000 (4,8%). Su Italia 1 Atomica bionda 1.172.000 (5,2%). Su Rai2 il film commedia Prima di lunedì 1.001.000 (4,1%). Su La7 Tootsie 552.000 (2,4%). Su Tv8 4 Hotel 339.000 (1,7%). Sul Nove King Arthur 327.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.051.000 (20,3%). Su Canale5 Striscia la Notizia 3.893.000 (15,5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.897.000 (7,6%). Su Rete4 Stasera Italia 1.191.000 (5,1%) nella prima parte e 1.122.000 (4,5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 919.000 (3,6%). Su Rai3 Nuovi Errori 1.138.000 (5%) e Un Posto al Sole 1.737.000 (7,1%). Su Italia1 C.S.I. 1.065.000 (4,4%). Su Tv8 Guess My Age Indovina l’Età 426.000 (1,7%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 421.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.121.000 (24%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.174.000 (19,2%). Su Rai2 gli Europei di Nuoto 418.000 (3,2%).

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 652.000 (7,4%). Su Canale 5 Tg5 Notte 615.000 (16,2%). Su Rai2 Vita, cuore, battito 606.000 (4,6%). Su Rai3 In Barba a Tutto 838.000 (5,6%). Su Italia1 Tiki Taka La Repubblica del Pallone 453.000 (7,2%). Su Rete4 Dracula 139.000 (3,1%).

