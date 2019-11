Ascolti Tv 15 novembre 2019, gol e share per l'Italia di Mancini

Ascolti Tv venerdì 15 novembre 2019. Su Rai1 la partita Bosnia-Italia di qualificazione agli Europei 2020 è stata seguita da una media di oltre 5,6 milioni di spettatori pari al 22,3% di share. Su Canale5 la quinta puntata de L’Isola di Pietro 3 con Gianni Morandi è stata scelta da oltre 3 milioni con il 13,6% di share. Su Rete4 Quarto Grado 7,6%. Sul Nove Fratelli di Crozza 5,3%. Su Italia1 Beautiful Creature La sedicesima Luna 5,3%. Su Rai3 La tenerezza 5,1%. Su La7 Propaganda Live 4,9%. Su RealTime Bake Off 7 fa il 4,6%.Su Rai2 la replica di The Good Doctor 3,8%.Su Tv8 MasterChef 8 fa 2,8%.



Nella fascia Access Prime Time su Canale5 Striscia la Notizia sfiora i 4 milioni (15,6%). Su Rai2 Tg2 Post 3,7%. Su Italia1 CSI Miami 5,3%. Su Rai3 That’s Amore 4,2% e Un Posto al Sole 6,6%. Su Rete4 Stasera Italia 5,4%. Su La7 Otto e Mezzo 6%. Su Tv8 Guess My Age 2,6%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 2,2%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità sfiora i 5 milioni (24,9%). Su Canale5 Caduta Libera supera i 4 milioni (20,8%). Sabato 16 Novembre 2019, 11:55

