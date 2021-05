Ascolti Tv 11 maggio 2021, Raoul Bova mette in fila i David di Donatello

Ascolti Tv 11 maggio 2021. In prima serata su Canale 5 Buongiorno Mamma! la fiction con Raoul Bova ha conquistato una media di 3.255.000 spettatori pari al 15,7% di share. Su Rai1 – dalle 21.31 alle 23.51 – la cerimonia dei David di Donatello condotta da Carlo Conti 2.525.000 (11,6%). Su Rai2 Un’Ora Sola Vi Vorrei con Enrico Brignano 1.735.000 (6,9%). Su Italia 1 Le Iene 1.582.000 (9,3%). Su Rai3 CartaBianca 931.000 (4,3%). Su Rete4 Fuori dal Coro 997.000 (5,6%). Su La7 diMartedì 1.115.000 (5,2%). Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of 398.000 spettatori (1,7%). Sul Nove Redemption Identità Nascoste 504.000 (2,2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.804.000 (18,6%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 3.948.000 (15,2%). Su La7 Otto e Mezzo 2.099.000 (8,1%). Su Rete4 Stasera Italia 1.207.000 (4,8%) nella prima parte e 1.192.000 (4,6%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.043.000 (4%). Su Italia1 CSI 1.092.000 (4,3%). Su Rai3 Nuovi Eroi 1.173.000 (4,9%), Un Posto al Sole 1.729.000 (6,7%). Su Tv8 Guess My Age 476.000 (1,9%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 458.000 spettatori (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.581.000 (24,3%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.289.000 (18,1%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 590.000 (7,8%). Su Canale 5 X Style 677.000 (7,3%). Su Rai2 Fuori Tema 693.000 (3,7%), Una Pezza di Lundini 299.000 (2,6%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 485.000 (6%). Su Italia1 APB 487.000 (10,9%) nel primo episodio e 348.000 (10,4%) nel secondo. Su Rete 4 il film Una Figlia in Vendita 167.000 (4,1%). Su La7 diMartedì Più 335.000 (4,2%).

