Ascolti 28 febbraio 2023, Buongiorno Mamma supera Leila. Va forte su La7 l'accoppiata Gruber-Floris

Ascolti 28 febbraio 2023 in prima serata su Rai1 – dalle 21.38 alle 23.29 – l’esordio della fiction Sei Donne - Il Mistero di Leila ha conquistato una media di 2.776.000 spettatori pari al 15% di share. Ma Canale 5 ha fatto di più con la terza puntata di Buongiorno Mamma 2 ha convinto 3.109.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Italia 1 Le Iene 1.214.000 (8.8%). Su La7 diMartedì 1.283.000 e 7.4% (diMartedì Più: 472.000 e 7.1%). Su Rai3 CartaBianca 996.000 (5.9%). Su Rete4 Fuori dal Coro 772.000 e 5.3% di share. Su Rai2 – dalle 21.47 alle 23.32 - il secondo prime time di Belve 814.000 (4.5%). Su Real Time l’ottava puntata di Primo Appuntamento tocca il 2% con un picco di 500 mila spettatori per una media di 395.000 e 1,9%. Sul Nove Prometheus 329.000 (1.9%). Su Tv8 The Valentine Competition 239.000 (1.2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa in video e il coordinamento di Paolo Corsini 4.712.000 (22.5%). A seguire Soliti Ignoti 4.761.000 e 22.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4.108.000 (19.3%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.443.000 (6.9%), Un Posto al Sole 1.703.000 (7.9%). Su Italia1 NCIS 1.383.000 e 6.5%. Su La7 Otto e Mezzo 1.611.000 (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia 989.000 (4.7%) e 836.000 (3.9%). Su Rai2 Tg2 Post 694.000 (3.2%). Su Tv8 100% Italia 469.000 (2.2%). Sul Nove la prima tv di Don’t Forget the Lyrics 627.000 e 2.9%.

Nel Preserale L’Eredità 4.833.000 (27%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.791.000 (22%). Il Tg1 delle 20: 5.167.000 (25.4%), Tg5 4.550.000 (22.2%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 680.000 e 8.1% di share. Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 202.000 e 5.9%. Su Canale 5 X Style 589.000 e 7.7%. Su Rai2 Stasera C’è Cattelan 440.000 (4.6%), Generazione Z 162.000 e 4.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 364.000 (5.6%). Su Italia1 Chucky 271.000 (7.9%). Su Rete 4 Rapimento alla Casa Bianca (prima parte) 149.000 e 4.2%.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA