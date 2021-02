Ascolti Tv 23 febbraio 2021, Conti resuscita A Grande Richiesta. Boom di Diaco in seconda serata

Ascolti Tv 23 febbraio 2021. In prima serata su Canale 5 l’incontro di Champions League Lazio-Bayern Monaco ha conquistato una media di 3.637.000 spettatori pari al 14,1% di share. A questi dati vanno aggiunti gli ascolti di Sky: 658 mila (2,5%). Su Rai1 Carlo Conti resuscita (dopo gli scivoloni di ascolti iniziali) A Grande Richiesta Che Sarà Sarà con i Ricchi e Poveri 2.685.000 (12,6%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile 1.701.000 (8,4%). Su Italia 1 Le Iene Show 1.388.000 (8,3%). Su La7 Dimartedì 1.307.000 (6%), su Rete4 Fuori dal Coro 992.000 (5,5%). Su Rai3 Cartabianca 1.151.000 (5,4%). Su Tv8 Se Scappi ti Sposo 354.000 (1,6%). Sul Nove Lara Croft Tomb Raider2: 333.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 4.876.000 (17,9%). Su Canale 5 Striscia la Notizia edizione veloce per la partita 4.049.000 (15,3%). Su La7 Otto e Mezzo 2.124.000 (7,8%). Su Rete4 Stasera Italia 1.450.000 (5,5%) nella prima parte e 1.323.000 (4,8%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.016.000 (3,7%). Su Italia1 CSI Miami 1.413.000 (5,3%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.333.000 (5,2%), Un Posto al Sole 1.695.000 (6,2%). Su Tv8 Guess My Age 553.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 547.000 (2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.932.000 (23,3%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.568.000 (17,4%). Su Rai3 le edizioni del Tgr 3.500.000 (15,7%). Alle 20 Tg1: 6.064.000 (24,4%), Tg5: 4.863.000 (19,5%), TgLa7: 1.486.000 (5,9%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 709.000 (9,1%). Su Canale 5 Champions League 1.148.000 (6,5%). Su Rai2 boom di Pierluigi Diaco con Massimo Lopez ospite (Ti Sento: 449.000 e 6,1%), un risultato super per la seconda rete in quella fascia oraria. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 489.000 (6%). Su Italia1 Amici 368.000 (7,6%) e 227.000 (6,6%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Febbraio 2021, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA