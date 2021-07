Barbara D'Urso sostituita a Canale 5: Anna Tatangelo e Silvia Toffanin prendono il suo posto

La rivoluzione Mediaset non è più una novità. I palinsesti Mediaset sono stati ufficializzati e hanno rivoluzionato tutto. Anche Barbara d'Urso, la regina del pomeriggio di Canale 5, non ha potuto niente. La conduttrice napoletana non sarà più paadrona di casa nel salotto domenicale della rete ammiraglia.

Al suo posto, dopo il valzer di nomi degli ultimi giorni, a spuntarla sono state Anna Tatangelo e Silvia Toffanin. Sarà loro l'arduo compito di insidiare l'egemonia domenicale di Mara Venier con la sua Domenica In. Uno stravolgimento della programmazione del weekend volto a riacquisire telespettatori in una fascia oraria delicata del giorno più importante della settimana televisiva.

Il nome di Silvia Toffanin si era già affacciato nel toto conduttrici delle ultime ore. La compagna di Pier Silvio Berlusconi, dunque, non abbandonerà il suo salotto del sabato pomeriggio, ma anzi raddoppierà il suo impegno. Verissimo continuerà ad essere il programma di punta del sabato e verrà riproposto, probabilmente in veste diversa, anche la domenica nel tardo pomeriggio.

La rivoluzione, infatti, sarà quella di spezzare in due la programmazione. Silvia Toffanin a chiusura della giornata, lanciata e trainata da un altro programma condotto da Anna Tatangelo. L'idea di dividere la domenica pomeriggio in due appuntamenti si è materializzata negli ultimi giorni e ha subito riscosso successo.

Il nome della Tatangelo è uscito fuori con prepotenza e sembra aver sbaragliato la concorrenza. Lei che non ha mai nascosto di voler intraprendere un'esperienza televisiva nelle vesti di conduttrice, si ritroverà a gestire una fascia oraria delicata di uno dei giorni più importanti della settimana televisiva. Matrimoni italiani sarà un programma traino che lanci gli spettatori verso il salotto di Silvia Toffanin.

E Barbara d'Urso? La conduttrice continua a dichiarare che a settembre sarà di nuovo in Tv, ma al momento sembra essere certa solo di Pomeriggio Cinque. Ma è una sicurezza piuttosto labile, dato che si vocifera che il programma potrebbe subire un taglio drastico di orario.

