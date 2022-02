Ana Mena a "Verissimo": «La musica il mio sogno. A 8 anni in tv a 13 sul set con Almodovar»

Ana Mena ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5. La cantante di origini spagnole è stata protagonista di Sanremo 2022 con la canzone “Duecento ore”, che ha sta riscuotendo un grande successo.

U&D, Giorgio Manetti e il flirt con Maria Laura De Vitis, l’ex di Paolo Brosio: «Si sono tutti scatenati ma…»

Ana Mena (Instagram)

Ana Mena a "Verissimo"

Ana Mena ospite di “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5 ha parlato del periodo felice che sta vivendo dopo la partecipazione a Sanremo 2022: «Sono molto felice – ha spiegato - contenta, grata per tutte le esperienze che sto avendo la fortuna di vivere e il supporto del pubblico. E’ da un paio d’anni che vivo una bella avventura musicale e considero l’Italia la mia seconda casa. Parlo bene l’italiano ma non l’ho mai studiato».

Ana sognava di fare la cantante sin da bambina: «Sin da piccola volevo fare la cantante, era un modo di giocare, un hobby che però sarebbe stato il mio cammino futuro. Papà mi faceva ascoltare musica italiana, come Mina, Laura Pausini, Mattia Bazar e i Ricchi e Poveri. A me fa impazzire il brano “Parole, parole” di Mina. La prima volta che sono apparsa in un programma tv avevo 8 anni e a 13 ho recitato a fianco di Pedro Almodovar, per me un’esperienza indimenticabile. Mi hanno chiamato dal suo ufficio, lui mi ha chiesto di cantare al telefono una canzone a cappella,appena l’ha ascoltata mi ha dato l’ok e mi ha voluta nella sua pellicola. Sul set è stato carino e gentile e la recitazione, se posso condividerla con la musica, è sempre benvenuta».

La cantante oggi è felicemente single: «Sono single, sto bene così perché sto lavorando molto. Ma non lo sto cercando, innamorarsi poi è una cosa serie. Ho 25 e per ora posso dire di essermi innamorata una volta sola. Sono tranquilla dal lato sentimentale perché voglio impegnarmi nella mia professione e condividere momenti con famiglia e amici»

Ana ha parlato della recente polemica con Francesco Monte: «Non esiste. Io ero atterrata a Madrid e appena uscito dall’aereo guardo Tik Tok e ho postato un video di un prete che stava ballando la mia canzone. Non era riferito a lui, non voglio fare guerre e non mi piacciono queste cose. Io faccio la mia musica e rispetto tutti i tipi di gusti».

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Febbraio 2022, 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA