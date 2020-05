Alfonso Signorini al Gf Nip e in un programma domenicale al posto di Barbara D'Urso? La sua risposta spiazza tutti

Barbara D'Urso

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 10:24

Ieri sera, il sito di Davide Maggio aveva lanciato la bomba: «Il direttore di Chi, non solo alla conduzione del Gf Vip, ma anche al Nip al posto di Barbara D'Urso e in un programma domenicale che si sarebbe scontrato con Mara Venier».Immediato il tam tam sui web. Anche perché, secondo Davide Maggio, a farne le spese sarebbe stata la conduttrice di Pomeriggio 5, Live Non è la D'Urso e Domenica Live, che avrebbe perso il Gf.Ecco le sue parole in un post di Instagram: «😂😂😂». Insomma, Signorini smentisce tutto e definisce la notizia una fake news. Tutto invariato dunque nella prossima stagione? Staremo a vedere.