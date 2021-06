Adriano Celentano contro Lucia Annunziata: «Sei stata scorretta e maleducata»

Adriano Celentano contro Lucia Annunziata. «Cara Lucia, non mi sei piaciuta per niente ieri con Michele Santoro. Forse i temi in cui ti aveva coinvolto non ti andavano a genio?» Inizia così il post su Instagram del Molleggiato all'indomani dell'intervista rilasciata da Michele Santoro a Mezz'ora in più il programma dell'Annunziata su Rai 3. Il cantante non ha per niente apprezzato l'intervista perchè a detta sua, priva di Dibattito. Il post titolato "La brutta pagina televisiva di Lucia Annunziata su mezz'ora in + di Rai 3. continua dicendo: «Sei sicura che la tua sia davvero una trasmissione televisiva?»

Celentano ha puntato l'attenzione anche sulla «mancanza di un dibattito, la verità, la democrazia… tutte cose che stranamente sembravano irrigidirti. A tal punto da zittirlo bruscamente (e direi molto maleducatamente) con l’ipocrita frase: "conosci i tempi televisivi… lo avresti fatto anche tu". Mentre invece quando tu eri ospite nelle sue trasmissioni, lui con te e non solo con te, è sempre stato corretto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA