A Tg3 Linea Notte torna Mannoni, ma che brava la Sansone

Dopo qualche serata di assenza Maurizio Mannoni domani sera torna alla guida di Tg3 Linea Notte. Il conduttore principe del tiggì diretto da Mario Orfeo. Nel periodo in cui è stato assente è andata benissimo in conduzione Giusi Sansone, ben coadiuvata da una super spalla del calibro di Giovanna Botteri.

RAINEWS. VIANELLO STAPPA BOTTIGLIE

Ancora un buon successo di pubblico per RaiNews, il canale diretto da Andrea Vianello. Gli ascolti non solo vanno molto bene quando i programmi vengono trasmessi dalle reti generaliste, ma crescono pure gli appuntamenti che non escono dal canale (tipo Studio 24 condotto da Senio Bonini che regolarmente è oltre il 2% di share, un risultato doc per la rete allnews). Negli ultimi giorni Vianello ha stappato più di una bottiglia. La prima senza dubbio per il 16% complessivo di share ottenuto dallo Speciale sul discorso di Biden, andato in onda nella notte tra l’una e le due contemporaneamente su Rai1, Rai3 e RaiNews. Ottima performance anche l’altra mattina quando il tiggì ha dovuto sostituire Agorà, un 6.7% che si aggiunge allo share del canale.

TV2000, ARRIVANO LE EDIZIONI FLASH

Da domani - dal lunedì al sabato – le edizioni quotidiane del Tg2000 diventano cinque. Oltre al Tg2000 delle 12, 18:30 e 20:30, ci saranno due edizioni flash: il mattino alle 8:30 e il pomeriggio alle 15:15.

«In un momento difficile per il nostro Paese e per il mondo intero – sottolinea il direttore dell’emittente televisiva della Cei, Vincenzo Morgante – Tv2000 ha deciso di rafforzare la propria offerta informativa aggiungendo due appuntamenti strategici: al mattino, con le prime notizie della giornata e nel primo pomeriggio con gli aggiornamenti».

