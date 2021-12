Scala, La Bayadère spostata per Covid. Avrebbe inaugurato (il 15 dicembre) la stagione del balletto

Il balletto La Bayadère previsto in calendario il 15 e 17 dicembre spostate. In una nota del Teatro alla Scala, si legge: «A seguito di alcuni casi di positività al Covid-19 riscontrati nell’ambito della produzione del balletto La Bayadère e dei conseguenti provvedimenti di quarantena per i loro contatti, la Direzione del Teatro alla Scala ha ritenuto, d’accordo con le autorità sanitarie, di posporre le rappresentazioni del titolo a partire da martedì 21 dicembre». Così anche l'anteprima UNDER30 originariamente programmata per il 14 dicembre avrà luogo lunedì 20 dicembre alle ore 14.30. Mentre le rappresentazioni del 15 e 17 dicembre saranno riprese rispettivamente nei giorni 12 e 13 gennaio, sempre alle ore 20. Le altre recite restano invariate.

Il classico balletto su musica di Ludwig Minkus, andato in scena per la prima volta a San Pietroburgo nel 1877, è lo spettacolo di apertura della Stagione di Balletto 2021/2022. La Scala lo presenta nella coreografia creata da Rudolf Nureyev nel 1992 per l’Opéra di Parigi. Per la prima volta la Fondazione Nureyev concede a un’altra compagnia di riprenderla. Per questa occasione la Scala ha commissionato nuove scene e costumi a Luisa Spinatelli. I cast definitivi saranno comunicati dal Teatro nei prossimi giorni. Resta confermato l’incontro di presentazione per il ciclo “Prima delle prime” Balletto martedì 14 alle ore 18 nel Ridotto dei Palchi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 14:01

