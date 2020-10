Il comico romano Saverio Raimondo torna live con un nuovo spettacolo di stand-up comedy: la sua satira pungente colpirà anche il coronavirus

Saverio Raimondo, il Satiro Parlante di Netflix, torna dal vivo con un nuovo spettacolo di stand-up comedy covato durante i mesi di lockdown e già testato con successo su cavie umane durante l'estate del Covid. Nel totale rispetto di tutte le norme anti-Covid previste per lo spettacolo dal vivo, e nonostante le mille difficoltà nell'organizzare live in questo momento, il celebre comedian non ha voluto rinunciare al rapporto diretto -seppur distanziato- con il pubblico; anche perché questo periodo difficile è in realtà di grande ispirazione per un autore satirico come Raimondo.

Si parte sabato 24 ottobre, al Teatro Strada Nuova di Genova, in 2 turni, alle 19.30 e alle 21.30. Si prosegue a Roma, domenica 25 ottobre, al Monk, ore 21.00, per poi chiudere questo mini-tour a Milano, nella Sala B di Base, domenica 8 novembre -sempre ore 21.00. Con ironia militante, satira feroce e stile sincopato, in un'ora di show Saverio Raimondo parlerà a ruota libera di quarantene imbarazzanti, ansie da pandemia, fritture miste, porno online, traslochi e soldi (pochi): perché in un momento di disagio collettivo, solo un vero disagiato ha qualcosa da dire. Una comicità adulta per persone consenzienti e dotate di senso dell'umorismo, alle quali il comico si rivolge sempre in modo intimo e informale.

Saverio Raimondo (Roma 1984) ha fatto radio, tv, centinaia di spettacoli live ed è attualmente presenza fissa a Le Parole della Settimana con Massimo Gramellini su Rai3 e a Porta a Porta con Bruno Vespa su Rai1.

