Max Giusti, il Marchese del Grillo debutta al Sistina: parata di vip in platea, ecco chi c'era

di Valeria Arnaldi

È stata una vera e propria ovazione a sottolineare il risveglio del "marchese" Max Giusti, ieri, sul palco del teatro Sistina per la prima de "Il Marchese del Grillo", commedia musicale con Giusti, appunto, diretto da Massimo Romeo Piparo, con cui si apre la nuova stagione del Sistina. Tratta dalla sceneggiatura del film cult di Mario Monicelli, interpretato nel 1981 da Alberto Sordi, la storia è proposta sul palco in nuovo adattamento scritto da Gianni Clementi e lo stesso Piparo, con musiche originali di Emanuele Friello e coreografie di Roberto Croce. Un profondo omaggio alla romanità.

Molti i volti noti che non hanno voluto perdere l'occasione di riascoltare alcune delle battute più note del personaggio nel nuovo allestimento teatrale. Tra i primi ad arrivare, Giancarlo Governi, Gianni Clementi, Sebastiano Somma. Ad applaudire Max Giusti sono giunti a teatro anche Stefano Pantano con Lucia Fattori. In questo grande tributo a Roma non potevano mancare Massimo Wertmuller, Simona Marchini, Edy Angelillo. Poi, Pierfrancesco Pingitore.

Una parata di artisti che ha animato anche il foyer, tra scatti e richieste di selfie e autografi. Ecco allora Lillo, circondato dai fan a caccia di uno scatto con "Posaman". Ancora, Max Paiella, Savino Zaba, Stefania Orlando, nonché Gabriella Pession, Alda D'Eusanio, Donatella Pandimiglio e Patrizia Pellegrino. Molti anche i flash per Sergio Muniz. Poi, Massimiliano Ossini.

Una platea delle grandi occasioni. E in festa per Giusti che ha conquistato il pubblico con scene iconiche e nuove battute. «Non vedo l’ora di portare in scena la mia visione: sarà un Marchese istrionico e goliardico, che non cercherà di scappare da Sordi, ma che proverà ad essere il più vero possibile», aveva detto. Promessa mantenuta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Ottobre 2022, 23:05

