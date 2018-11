Fiorello, slitta il suo nuovo programma su Rai 1. Qualcosa è andato storto​

torna alla regia di un'opera lirica. Ha sceltodi, per portare l'eccellenza italiana in uno dei templi emergenti della lirica mondiale, ladi Muscat, capitale dell'Oman, dove debutterà ilE' stata scelta la casa-museo del regista fiorentino a Roma, tra una foto con Michael Jackson, una dedica affettuosa di Anna Magnani e gli auguri di Natale di Charlie Chaplin, per annunciare un progetto internazionale, dove il cuore è tutto italiano, per scelta del Sultano Qaboos bin Said al Said, che già nel 2011 produsse la Turandot di Zeffirelli per l’inaugurazione della Royal Opera, con la promessa di una seconda opera, Rigoletto, già preparata nel corso degli anni dal regista di Callas Forever.“Sarà uno spettacolo in assoluta continuità con le opere del maestro, con tratti di magnificenza nell'estetica zeffirelliana ed un forte richiamo alle opere cinematografiche, specie nell'attenzione dedicata ai personaggi” ha dichiarato Stefano Trespidi, storico assistente alla regia di Zeffirelli. Ed a proposito del cuore italiano all'interno di una coproduzione che coinvolge Oman, Lituania e Croazia, “la compagine orchestrale, il coro e le scenografie sono stati affidati all'Arena di Verona, mentre i costumi verranno realizzati dal Teatro dell'Opera di Roma” ci tiene a precisare Augusto Fanni, direttore artistico della Royal Opera Muscat."E' sempre stato il suo sogno nel cassetto - ha sottolineato il figlio del grande regista, Pippo Corsi Zeffirelli - a cui si è avvicinato senza mai portare fino in fondo il progetto. Stiamo raccogliendo tanto materiale intorno a questo titolo. Idee, schizzi, appunti e precisi piani di lavoro”.