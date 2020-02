Suprema, la campionessa mondiale di burlesque Holly’s Good in un Dinner Show al Teatro Centrale

Una notte tra arte e seduzione. Una notte tra musica, danza e intrattenimento. Il vero spettacolo di burlesque sbarca a Roma. Venerdì 21 febbraio 2020 al Teatro Centrale di Via Celsa 6 andrà in scena “Suprema”, la prima burlesque dinner show in Italia che vedrà protagonista la campionessa mondiale di burlesque Holly’s Good. Quest’ultima, reduce dagli spettacoli al Salone Margherita, è l’unica artista italiana nella storia ad essere stata insignita del riconoscimento "Most Classic", ricevuto al Burlesque Hall of Fame di Las Vegas nel 2019.



Il conto alla rovescia per "Suprema" è iniziato. Tutto è pronto per uno spettacolo unico nel suo genere. Un evento mai visto prima in Europa con un cast internazionale interamente al femminile: ballerine, perfomers, cantanti e dj si esibiranno e intratterranno gli ospiti durante la cena. Una notte da non perdere. Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 19:52

