The Crown 5, le prime immagini della nuova Lady Diana nella sua ultima apparizione

The Crown 5 arriverà su Netflix a novembre 2022. Le riprese della quinta stagione, secondo l'indiscrezione di E! News, sarebbero già in stato avanzato ed anche un'immagine piuttosto interessante inizia a circolare in rete. Quella di Lady D, interpretata non più dalla brava Emma Corrin, ma da Elizabeth Debick, immortalata sul set nella scena della sua apparizione pubblica, il 3 giugno 1997 al Royal Albert Hall di Londra, dove indossava un celebre vestito, ideato dallo stilista Jacques Azagury.

La nuova interprete di Diana Spencer, è australiana, ma nata nel 1990 a Parigi da genitori danzatori; nel suo curriculum può vantare collaborazioni eccellenti, nel 2011 fu scelta dal regista Baz Luhrmann per interpretare, accanto a Leonardo diCaprio, il ruolo di Jordan Baker ne Il grande Gatzby. "Entrare a far parte di questa serie tv straordinaria, che mi ha completamente rapita sin dal primo episodio, è per me un grande onore e privilegio”, ha dichiarato l’attrice quando Netflix ha ufficializzato la notizia, "è un ruolo da sogno. Diana è stata un essere umano straordinario, che continua a vivere nel cuore di tantissime persone. Mi sento sopraffatta, terrorizzata ed emozionata. Non vedo l'ora di iniziare".

Nel post qui sotto, The Irish Sun fa un collage tra la vera Diana e la foto dell'attrice Debick, che indossa un abito ispirato all'originale, ma senza la collana di perle.

Elizabeth Debicki is Princess Diana's double in The Crown as she wears glam dress for royal's final official outing https://t.co/PsaDcPtEgJ — The Irish Sun (@IrishSunOnline) January 4, 2022

Tra le altre notizie su The Crown 5, un'altra ha suscitato non pochi rumors sul web. E riguarda la decisione di Jemina Khan - lanciata dal giornale The Guardian - l'ereditiera ex moglie dell'attuale premier pakistano, Imran Khan, ed amica intima della principessa Diana, di ritirare la sua firma dalla sceneggiatura, in seguito ad alcune divergenze di vedute.

L'ultima, in ordine temporale, invece è l'ingresso dell'attore pakistano, Humayun Saeed, nel cast di The Crown 5, che intepreterà il chirurgo britannico-pakistano Hasnat Khan, uno degli uomini con cui Lady D ebbe una relazione poco tempo prima della sua tragica scomparsa, nel 1997.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 22:49

