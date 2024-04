Striscia, Vittorio Brumotti derubato (ma non picchiato) in centro a Milano: «Hanno preso la mia bici dei record». Come sta Brutta avventura per l'inviato di Striscia la notizia derubato di giorno in zona Rinascente







di Ida Di Grazia L'allarme sicurezza a Milano sembra essere sempre più fondato. Non ci sono solo scippi e borseggi ma anche furti in pieno giorno. É quello che è successo a Vittorio Brumotti che era in pieno centro a girare uno dei suoi servizi iconici - “merdina” a chi parcheggia nei posti riservati ai disabili senza averne diritto - per Striscia la Notizia. Tra gli oggetti che sono stati rubati anche la bici dei "record" che è entrata nel Guinness World Record. Vittorio Brumotti e la bici in carbonio personalizzata - Credits Ufficio stampa Striscia la notizia Allarme sicurezza a Milano Nel pomeriggio di venerdì 19 aprile, Vittorio Brumotti si trovava nel parcheggio - custodito e videosorvegliato - del grande magazzino del lusso La Rinascente, a due passi del Duomo di Milano, per girare un servizio e consegnare la “merdina” a chi parcheggia nei posti riservati ai disabili senza averne diritto. Ma quando è tornato insieme alla troupe al suo furgone ha trovato una spiacevole sorpresa. Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 16:37

