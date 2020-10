Sfida al presidente - The Comey Rule, la miniserie sullo scontro tra Donald Trump e l'FBI

Sfida al presidente - The Comey Rule, quando lo scontro è tra il Presidente americano, Donald Trump e James Comey, l'ex-direttore dell'FBI. Sky, a poche settimane dalle Presidenziali americane, punta su una miniserie in due puntate (12 e 13 ottobre su Sky Atlantic e Now tv), tratta dal bestseller A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, per fare luce sul dietro le quinte di un rapporto tumultuoso, che nel 2016 portò alla vittoria elettorale Trump.

TRAMA. Sfida al presidente - The Comey Rule, è un political drama, che racconta la storia di James Comey, direttore dell'FBI prima dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca, che fu allontanato dal suo posto in seguito a due inchieste politiche che mettevano in cattiva luce il presidente stesso. La miniserie snocciola gli eventi dal punto di vista di Comey: nella prima parte, il capo del Bureau esamina le fasi iniziali del Russiagate, l'inchiesta giudiziaria nata a seguito di sospette ingerenze da parte della Russia nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali 2016 e l’indagine dell’FBI sulle e-mail di Hillary Clinton. La seconda parte, invece, è il racconto, giorno per giorno, della problematica relazione tra Comey e Trump e si concentra sui primi mesi, intensi e caotici, della presidenza del tycoon. Un viaggio da insider tra i corridoi del potere, dove le azioni dei vari personaggi faranno la carriera di alcuni, distruggendo la carriera di altri.

CAST. Sfida al presidente - The Comey Rule, può vantare un cast di primo livello. A vestire i panni di James Comey, troviamo l'ottimo Jeff Daniels, mentre Trump è interpretato dall'attore irlandese Brendano Gleeson. E ancora Michael Kelly (House of Cards) è l’ex vicedirettore dell’FBI Andrew McCabe, Holly Hunter (Lezioni di piano) interpreta l’ex ministra della Giustizia Sally Yates, nominata da Obama e rimossa da Trump perché in netto contrasto col presidente sulla linea dura del bando anti-immigrazione, Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty) nei panni della moglie di Comey, Patrice ed altri ancora. Da segnalare che l'adattamento televisivo è firmato da Billy Ray, (Captain Phillips – Attacco in mare aperto), che del progetto è sia sceneggiatore che regista.

