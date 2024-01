Skam, l'attrice Nicole Rossi: «Ero malata e ho preso psicofarmaci: andare in analisi mi ha aiutata»

di Redazione Web

Nicole Rossi, attrice romana classe 2000, è conosciuta al pubblico per aver interpretato «Asia», protagonista di Skam Italia, la celebre serie televisiva - arrivata alla sesta stagione. Il tema principale dell'ultima stagione è stato l'anoressia. Rossi, in un'intervista rilasciata al Corriere, ha svelato come sia stato difficile, ma anche gratificante, interpretare Asia: l'attrice e il personggio che ha interpretato hanno molto in comune.

Gli esordi

Nicole Rossi è una giovane attrice, nata a Roma il 30 marzo nel 2000. Sin da piccola si è subito dedicata al teatro e alla recitazione. Passione che l'ha portata a fare diversi provini per entrare nel mondo dello spettacolo. La giovane ha esordito nella terza edizione docu-reality de "Il collegio", in onda su Rai2. Ha poi partecipato a Pechino Express vincendo l'edizione del 2020. Un anno dopo, nel 2021, ha preso parte al programma "Game o Games" condotto da Simona Ventura.



La crisi di panico

«Un giorno, mentre ero in Marocco con la mia famiglia, stavo mangiando e all'improvviso mi è sembrato che mi stessi strozzando. Ho avuto una crisi di panico fortissima e per la prima volta nella mia vita ho dovuto prendere uno psicofarmaco. Lì ho capito che dovevo farmi aiutare» ha confessato l'attrice. Poi, come lei stessa ha detto, grazie all'analisi si è riscoperta ed ha capito qualcosa in più su se stessa.





Il ruolo in Skam

Nicole ha interpretato un ruolo complesso, vestendo i panni di una giovane studentessa che affronta i demoni nella sua mente. Sul set di Skam la giovane attrice ha iniziato a rivivere quello stress che era riuscita ad allontanare un po' alla volta: mangiava di meno, perdeva peso e di notte soffriva di attacchi di panico per paura di dimagrire. «Ho capito che vivevo in maniera disordinata, che mi stavo trascurando.

Attraverso il personaggio interpretato in Skam, Nicole ha prova a trasmettere un messaggio forte e chiaro e ad accendere i riflettori su una malattia, l'anoressia, che porta nell'abisso chi ne soffre. Ma, grazie alla sua "Asia", Nicole è un po' rinata e ringrazia il suo ruolo per averle fatto capire la sua fragilità.

Adesso, però, Rossi è pronta a sfidare il mondo più che mai: «Vorrei provare tutte le esperienze della vita, anche le più estreme, come vivere nuda in un’isola deserta, entrare in carcere. Adesso voglio mangiarmi la vita morso dopo morso», ha raccontato.

