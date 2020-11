La Famiglia Addams, torna la serie cult. Tim Burton potrebbe dirigere gli episodi, ed i fan vogliono Johnny Depp

Sono bastate appena due stagioni, per far entrare La Famiglia Addams nell'immaginario collettivo. La serie, ispirata alle vignette di Charles Addams, andata in onda sul canale americano ABC dal 1964 al 1966, raccontava le vicende di una strana famiglia, in cui il capostipite era Gomez, insieme alla moglie Morticia, il figlio Pugsley, la figlia Mercoledì, lo Zio Fester, senza dimenticare il maggiordomo "Frankenstein" ed ovviamente Mano.

Ebbene l'iconica serie, che in Italia andò in onda negli Anni 80, sulle reti Fininvest (oggi Mediaset), dopo trasposizioni cinematografiche ed altri adattamenti, potrebbe avere una seconda vita seriale. E dietro al progetto ci sarebbe un nome di tutto rispetto, Tim Burton.

Ovviamente per quanto riguarda il nome del celebre regista si tratta solo di rumors, ciò che invece è certo è l'interesse di Mgm Television che sta sviluppando un reboot della serie, per cui sono ancora in corso le trattative per l'affidamento di un progetto, che a distanza di anni gode, ancora di molta popolarità. A rivelare il presunto coinvolgimento del regista di Dumbo e Edward Mani di Forbice, è il ben informato sito Deadline, che stando alle rivelazioni di una fonte anonima, vedrebbe Tim Burton nel ruolo di produttore esecutivo e regista di qualche episodio di The Addams Family.

Più certo, invece, il coinvolgimento di Alfred Gough e Milles Millar, già sceneggiatori e showrunner di serie come Smallville e Shannara Chronicles. E dove potrebbe finire il nuovo prodotto seriale? Secondo Deadline, ci sono diversi pretendenti, e cita Netflix come la piattaforma in cima alla lista.

Altri rumors, citati sempre da Deadline (anche se non confermati), riguardano l'ambientazione de La Famiglia Addams, che sarebbe ai giorni nostri, e raccontata dal punto di vista di Mercoledì, che nella serie era interpretata da Lisa Loring. Ovviamente quando si tira in ballo il nome di Tim Burton, i suoi fans lo associano a Johnny Depp, attore con cui il regista ha una lunga collaborazione. Ed infatti, in rete, appena diffusasi la notizia, sono in molti a chiedere Johnny Depp, nei panni di Gomez Addams.

