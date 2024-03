Mare fuori, il regista Ivan Silvestrini lascia: «Non volevo la mia creatività dietro le sbarre. Ora lavoro a un horror ambientato a Napoli»

Le strade tra Ivan Silvestrini e Mare fuori si separano. Dopo tre anni e due stagioni e mezzo di riprese dedicati alla serie di successo su un gruppo di giovani detenuti in un carcere minorile di Napoli, il regista romano dice addio al fenomeno televisivo ideato da Cristiana Farina e prodotto da Rai Fiction e Picomedia. Una storia che ha appassionato un pubblico trasversale, ma il cui finale della quarta stagione ha lasciato una parte degli spettatori con l’amaro in bocca, per una conclusione giudicata “senza senso”.

Intervista di Sabrina Quartieri

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 16:15

