Sanremo Young: ecco chi è Elena Emanuele, la giovanissima vincitrice

Domenica 18 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Venerdì 16 marzo 2018 è andata in onda la puntata finale di, l'edizione di Sanremo dedìcata ai giovanissimi (meno di 18 anni) e condotta da Antonella Clerici. Ad esibirsi sono stati i quattro finalisti, Luna Farina, Leonardo De Andreis, Raffaele Renda ed Elena Emanuele, che hanno cantato alcune delle canzoni più famose della storia della musica italiana: "Nel Blu dipinto di blu", "Il ragazzo della via Gluck", "L'essenziale", "Il diario degli errori" e "Frida" dei The Kolors.Alla fine, ecco il tanto atteso verdetto: in prima posizione, seguita da Raffaele Renda, Leonardo De Andreis e Luna Farina. La vincitrice ha appena 15 anni e viene da San Gregorio di Catania, piccola cittadina della Sicilia. Frequenta il secondo anno di Liceo Linguistico e segue lezioni di canto e di ballo, ama la musica e ha come sogno nel cassetto quello di affermarsi nel mondo dello spettacolo.Un anno fa, Elena si è presentata alle audizioni del talent show "Ti lascio una canzone", senza però superare le selezioni finali. A solo un anno di distanza, la ragazza è entrata tra i concorrenti della prima edizione di Sanremo Young, conquistando giuria e pubblico."La ragazzina è una professionista, non ha sbagliato niente. Stiamo parlando di cose futili. La nostra professione ci mette spesso nei guai, lei è stata brava lo stesso perché possiede del talento", ha dichiaratodurante la finale.