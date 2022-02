Sanremo 2022, Al Bano: «Mi piace la canzone di Mahmood e Blanco». E Nunzia De Girolamo premia Drusilla

Il Sanremo dei record conquista tutti. Tra gli 11.378.000 spettatori pari al 60,5% di share di ieri sera c’erano anche Al Bano e Nunzia De Girolamo che ha proprio Al Bano nel promo del suo programma “Ciao Maschio” che parte il 12 febbraio su Rai1.

AL BANO

«Davvero un grande Festival. Mi è piaciuto moltissimo. Grandi protagonisti, ottime novità, è sempre bello aprirsi ai nuovi cantanti sempre nel pieno rispetto della storicità del Festival di Sanremo. La mia canzone preferita è quella di Mahmood e Blanco. È andato alla grande anche Gianni Morandi».

NUNZIA DE GIROLAMO

«Sono contenta per Drusilla, la migliore tra le co-conduttrici di Amadeus. Drusilla è arrivata in Rai con me a “Ciao Maschio”. Prima aveva partecipato nel programma di Chiambretti. Brava. Performance strepitosa. Vedere un attore che interpreta una donna è un grande segnale. Del resto, se fosse stata una donna non avrebbe potuto partecipare a “Ciao Maschio”. Io a ospitarla ho avuto coraggio e con me anche il direttore Coletta, volevo dare un segnale culturale e sono contenta che sia andata benissimo a Sanremo perché ogni tanto è bello vedere che il merito viene ripagato. I cantanti? L’anno scorso come ho visto i Maneskin ho subito detto che avrebbero vinto. Quest’anno dal primo ascolto ritengo quella di Mahmood e Blanco la canzone più bella. Questo è il Festival dell’Amicizia e delle famiglie che tutte assieme lo hanno visto perché ha unito i giovani ai veterani. Bello l’atto di generosità di Jovanotti nei confronti di Gianni Morandi dopo l’incidente che ha avuto. Accompagnarlo sul palco è stato un grande gesto umano e artistico. Questo Festival dimostra che anche nel mondo dello spettacolo si può essere molto amici».

