Sanremo Giovani, Amadeus: «Le polemiche? È normale che ci siano. Difenderò sempre ogni cantante»

È tempo di Sanremo Giovani, con la selezione dei tre talenti che andranno a completare il cast del Festival di Sanremo 2024, raggiungendo quota 30. In occasione della conferenza stampa, Amadeus ha raccontato come sta vivendo questo momento e come affronta le polemiche. Vediamo cos'ha dichiarato il conduttore.





Le parole di Amadeus

«È un momento in cui sento grande felicità, io mi voglio godere ogni secondo, perché fare Sanremo è come fare la finale dei campionati del mondo – spiega il conduttore e direttore artistico – Le polemiche? È normale che ci siano, fanno parte del festival. Pippo Baudo me lo diceva: "Se non ci sono, polemiche, stai facendo un festival di m**da". Me lo disse chiaro e tondo a tavola. A me non piacciono, ma Fiorello di dice che sono lo "swiffer delle polemiche, che proprio le attiro": anche se io non le voglio, arrivano comunque […] Ma si va avanti, nel senso che poi quello che vince è la musica».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 14:13

