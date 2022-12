Sanremo 2023, Giorgia tra i big ma il figlio "la tradisce": «Tiferà per Lazza». Il cantante risponde: «Allora io...»

Sanremo 2023 è stato svelato al pubblico. Con una incursione in diretta tv al TG1, il conduttore e direttore artistico della kermesse Amadeus, ha annunciato i 22 che si contenderanno la competizione. Tra questi anche il ritorno di Giorgia, che su Twitter si è resa protagonista di un piccolo siparietto.

Giorgia a Sanremo, la battuta sulla figlia

Giorgia sarà tra le artiste più attese a Sanremo. E c'è già chi la piazza tra le favorite. Suo figlio Samuel però, non farà il tifo per lei. È la stessa cantante a rivelarlo su Twitter. «A seguire, mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito. So' soddisfazioni», scrive. Pronta la risposta di Lazza: «Io allora tiferò per te». Fair play, in attesa che la competizione cominci.

Chi sono i 22 big di Sanremo

Ecco la lista dei 22 big annuncitata da Amadeus. Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce DiMartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassmann, Mr Rain, I Cugini di Campagna, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma_Cose, Levante, Ultimo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Dicembre 2022, 15:43

