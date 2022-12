Sanremo 2023, Tananai ha già vinto: la foto con il premio. E Fedez commenta: «Ultimo posto»

Tananai in gara al Festival di Sanremo 2023. Neanche il tempo di terminare l'annuncio ufficiale dei 22 artisti in gara da parte di Amadeus, e Tananai ha immediatamente festeggiato l'ingresso nella rosa dei big con un post su Instagram. Per il cantautore, reduce dal successo de La dolce vita con Fedez e Mara Sattei, e che ha annunciato il suo primo album, si tratta della seconda partecipazione al Festival. Nel 2021, con Sesso occasionale, si qualificò all'ultimo posto della classifica.

Tananai a Sanremo 2023, il commento di Fedez

Oggi Tananai pubblica su Instagram una foto che lo ritrae con la statuetta del leone di Sanremo, l'ambito premio che va al vincitore della competizione canora più famosa d'Italia, e la didascalia: «Andiamo a prendercelo». Immediato il commento dell'amico Fedez, che lo prende in giro: «Dai cazzooooo, vogliamo l'ultimo posto ancora». E considerato il successo avuto in classifica da Sesso occasionale, quello di Fedez sembra essere a tutti gli effetti un augurio.

Chi è Tananai

Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, dopo una lunga gavetta da produttore e dj, inizia la sua carriera come cantautore nel 2019, pubblicando i singoli “Volersi Male”, “Bear Grylls”, “Ichnusa”, “Calcutta” e il primo EP “Piccoli Boati”, contenente il singolo “Giugno”. Dopo il successo dovuto alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con “Sesso Occasionale”, l’artista primeggia per mesi in tutte le classifiche con “Baby Goddamn” e la collaborazione in “La dolce vita” con Fedez e Mara Sattei. A maggio 2022 è protagonista di un tour nei club completamente sold out che apre la strada alla tournée estiva e ai live previsti nel 2023, tra cui una data al Mediolanum Forum di Milano. Il 12 ottobre esce il suo nuovo singolo “Abissale”, primo tassello della nuova produzione artistica di Tananai che si esplica nel suo primo album “RAVE, ECLISSI”, disponibile dal 25 novembre 2022.

