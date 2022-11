Sanremo 2023, Amadeus: «Annuncerò i Big del Festival domenica 4 dicembre». Ecco dove e a che ora

Sanremo 2023, è cominciato il conto alla rovescia. I big del Festival saranno resi noti domenica 4 dicembre al TG1 delle 13.30. Lo annuncia Amadeus, intervenuto alla Milano Music Week, nell’incontro “Il Sanremo che verrà”, moderato dal VA Talent & music, Luca De Gennaro. Sul palco, la vicedirettrice Rai Federica Lentini.

Il Festival andrà in onda dal 7 all' 11 febbraio

«La forza sta nell’apertura mentale e musicale di Amadeus», racconta Lentini. «La musica è veicolo di passione e cultura. Si deve arrivare a tutti». Il prossimo Festival andrà in onda su Rai1 dal 7 all’11 febbraio, prima e ultima serata in cui Amadeus avrà come co-conduttrice, Chiara Ferragni. «Sognavo di condurre Sanremo e di presentare sul primo canale. Da ragazzini è giusto sognare in grande. Anche perché non c’è una scuola per diventare presentatore. La radio è stata la mia fortuna». Gli artisti saranno scelti per la canzone perché bisogna pensare al dopo Sanremo. «Non si parte dal nome, ma dalla canzone», ricorda Amadeus, direttore artistico anche della prossima edizione del Festival. «Perché quello che - dice ancora Amadeus - rimane per sempre è la canzone. E la mia scelta è totalmente libera da schemi e ragionamenti discografici».

