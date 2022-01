Lino Guanciale, l'attore super ospite di Sanremo 2022

Saranno molti i super ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston a partire dal 1° febbraio fino alla serata di chiusura del 5 febbraio di Sanremo 2022. Quest’anno, Amadeus ha dato largo spazio al mondo delle fiction, ospitando alla 72^ edizione di Sanremo gli attori Raul Bova e Luca Argentero. Ma non solo. Tra i volti più noti del piccolo schermo ci sarà anche Lino Guanciale, che dovrebbe presenziare alla quarta serata, venerdì 4 febbraio. A Sanremo 2022, l’attore presenterà la fiction che lo vedrà protagonista nei prossimi mesi: “Noi”, il remake italiano della serie americana This Is Us, dove interpreta Pietro, personaggio ispirato a Jack Pearson; e “Sopravvissuti”, in cui si parla della scomparsa di sette naufraghi.

Leggi anche > Sanremo 2022, le canzoni, i cantanti big, le conduttrici: tutto quello che c'è da sapere sul Festival di Amadeus

IL SUCCESSO - Noto del piccolo schermo, Guanciale è stato il volto di molte fiction: da "Che Dio ci aiuti", "La porta Rossa", "Non dirlo al mio capo" a "L’Allieva", confermandosi uno degli attori più carismatici in Italia. Sex symbol italiano, Guanciale nasce ad Avezzano il 21 maggio del 1979, in provincia de l’Aquila, e da subito coltiva la passione del rugby. Da giocatore è arrivato a militare prima nell’Under 16 e poi nell’Under 19 della squadra Azzurra Nazionale, per poi intraprendere la carriera da attore. Iscritto all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, si diploma nel 2003. Ma, oltre alla carriera artistica decollata sul piccolo schermo, l’attore ha recitato anche a teatro. In particolare il suo primo ruolo è stato in un’opera diretta da Gigi Proietti. Lino Guanciale è anche molto attento al volontariato: ha collaborato con l’Alto Commissariato per i Diritti Umani.

Leggi anche > I testi delle canzoni del Festival di Sanremo 2022

VITA PRIVATA - Dopo la decennale storia d’amore con Antonietta Bello, ha sposato Antonella Liuzzi. La coppia è convolata a nozze a Roma il 18 luglio 2020, lontana dai riflettori. La stampa e i media in generale hanno appreso la notizia solo a cose fatte attraverso uno scatto postato dai due su Instagram. Dalla loro unione, a novembre scorso, è nato il piccolo Pietro.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Gennaio 2022, 23:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA