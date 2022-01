Amadeus: «I Måneskin superospiti»

I Måneskin apriranno il 72esimo Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dal 1 al 5 febbraio. Ieri sera, in diretta dal teatro Ariston di Sanremo e di smoking vestito, è lo stesso Amadeus - che l'anno scorso con Zitti e buoni li ha incoronati vincitori dell'edizione - a dare l'annuncio al TG1.

«Ragazzi siete pronti?». La band romana più ricercata al mondo, «dal percorso perfetto», risponde collegata da Los Angeles. «Siamo pronti - dicono Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio - Torneremo sul palco dove tutto è iniziato. Ringraziamo Amadeus per avere scelto il nostro pezzo, è stato il punto di svolta». I Måneskin - che il prossimo 22 gennaio suoneranno al Saturday Night Live Show e che inaugureranno da vincitori l'Eurovision Song Contest di Torino - si aggiungono agli altri ospiti già annunciati, Checco Zalone e Cesare Cremonini.

(R.Vec.)



Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA