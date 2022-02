Amadeus, incredibile errore nel disegno: cosa è successo con Jovanotti FOTO

Festival senza la "L". Non è passato inosservato l'errore commesso da Amadeus. Nella quarta serata di Sanremo 2022, Jovanotti chiede ad Amadeus di fare una rappresentazione grafica del "suo" Festival su un foglio bianco, durante il suo monologo. Ma, al termine, il conduttore mostra il disegno e l'errore è lampante: «Il festiva della gioia.. e dell'amicizia vera!!». Proprio così, Festiva senza la L finale.

Rientrato sul palco dell'Ariston per celebrare con Amadeus "il festival degli amici", Jovanotti dice al conduttore: «Durante la pandemia abbiamo riscoperto talenti nascosti: come te con il disegno e la pittura. Amedeo Sebastiani come Amedeo Modigliani».

