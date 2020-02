Sanremo 2020, Junior Cally in total white senza maschera. Tripudio social: «Sei bellissimo»

di Emiliana Costa

L'artista più discusso del Festival si è appena esibito sul palco dell'Ariston, mandando in visibilio i fan sui social. Archiviate definitivamente le polemiche per il testo di una vecchia canzone, Junior Cally sta diventando un cult del web.Le sue esibizioni sono commentatissime su Twitter. Oltre ad apprezzare la canzone No grazie, tanti i commenti anche sullo stesso rapper. «», sono solo alcuni dei post su Twitter. Ma al momento per le pretendenti social, c'è poca speranza.