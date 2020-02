Sanremo 2020,omaggio a Vincenzo Mollica: tutto l'Ariston in piedi. Standing ovation per lui

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Febbraio 2020, 00:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' l'ultimodi Vincenzo Mollica da inviato Rai. Sul "suo" balconcino, dal quale ha fatto migliaia di collegamenti con il Tg1, non vedremo più lui.lo saluta dal palco dell'Ariston, con. Poi parte una carrellata di saluti allo storico giornalista. Vasco, Benigni, Stefania Sandrelli: tutti hanno una dedica perscendono in platea per salutarlo; Rosario ricorda le tante cose fatte insieme, iniziando proprio dall'ultima, l'avventura di Viva Raiplay. Un lungo abbraccio commosso di Fiorello e Mollica raccontato dalle telecamere non avrà lasciato indifferenti i telespettatori da casa.Mollica è un giornalista storico del Tg1, che ha insegnato il mestiere a molti. Su twitter molte famose firme del giornalismo italiano, soprattutto di "mamma rai", in questi momenti, ne stanno raccontando la gentilezza, e le capacità.