Sanremo 2020, il Festival di Amadeus è promosso. Elettra Lamborghini diverte, Nigiotti delude, Giordana Angi commuove, Junior Cally promette polemiche

Venerdì 17 Gennaio 2020, 17:35

. Perché ottimo e abbondante è il parterre di canzoni che sfodereràper il suo primoda direttore artistico (e presentatore). Così appare, dopo il tour de force in Rai a Milano dell’ascolto delle 24 canzoni in gara, presentate in ordine come fossero contenute nella sua playlist personale.. Tanto. Tanto. Tante sonorità moderne ma in cui si rispecchiano gli anni ’60, ’70 e ’80. Ballad melodiche. Rock, blues, rap e un pizzico di reggaeton. «Non ho scelto le canzoni facendo un calcolo sui generi musicali - dice Amadeus a fine ascolti - Faccio quiz popolari e so che per funzionare devono essere visti da tutti, dal bambino di 8 anni alla nonna di 80. Quello che è pop, compresa la musica, è vincente».Nei testi amore, insoddisfazione, ricordi, nostalgia, voglia di rivalsa. Sarà divertente sentire (e vedere) cantarecon il ritornello che entra nelle orecchie “Musica (e il resto scompare)”, titolo della canzone, non lascerà sicuramente inchiodati alla sedia.Sarà un tuffo negli anni ’60 il brano di, unico duetto di questa edizione. Il rock di Vasco si sente tutto nella canzone scritta perche si conferma contra le voci più belle di questo Sanremo. Interessante la ballad di. Non manca la grinta e la “resilienza” di. Mentretorna al Festival questa volta una ballad firmata Pacifico tutta romantica. Ballad tra le più classiche anche quella di. Econ un brano romantico anni ‘70.Commuoverà(seconda ad Amici di Maria de Filippi) in un brano che ricorda la madre con frasi a tratti strazianti (“Ti chiedo scusa/ se non ti ho mai detto/quanto ti voglio bene/tu che hai trovato/sempre un posto/dove nascondere le mie paure/è che l’orgoglio a volte/ è un mostro”). C’è la dedica dialla figlia nei versi scritti insieme ad Andrea Bonomo, che comunicano protezione di un padre innamorato (“Voglio parlarti adesso/prima che un giorno/il mondo porti via/i tuoi sorrisi grandi”). E quella al nipotino diIl mondo contemporaneo (e che dall’Ariston uscirà un po’ più allo scoperto) dei. E poi, il pop di(che forse potevano fare di più). Come poteva fare decisamente di più, brano sulla stessa linea melodica dall’inizio alla fine.arriverà al Festival con il suo pop lirico, mentre i ritmi brasiliani a suon di improvvisazione blues e jazz arriveranno con la “Carioca” di. C’è l’insoddisfazione urlata da. E quella diE il bis (anche del brano per certi versi simile al successo dello scorso anno) di. Riferimenti alla politica nel testo di, con allusioni a suon di rap evidenti a Salvini (“il razzista che pensa al Paese ma è meglio il mojito”) e a Renzi (“il liberista di centro sinistra che perde partite e rifonda il partito”). Scelta voluta e non casuale? «Non scelgo le canzoni pensando alle polemiche - risponde Amadeus - Il brano di Junior Cally mi piace dal mio primo ascolto. Del testo poco mi è importato. Se uno pensa di fare qualcosa qui a Sanremo per scansare le polemiche, non sarei corretto. Prima di tutto nei confronti di me stesso»E spegne anche le polemiche sull’accuse di sessismo che gli sono state addebitate nelle ultime ore. «Ho detto che mi spiace. Sono la persona meno sessista che esista. Adoro le donne. Sono felicemente innamorato da 18 anni. Ho una madre che adoro, ho una figlia che è fiera di suo padre. Nessuna persona al mondo in questi miei 57 anni, può dire qualcosa sul mio conto. Su quel palco si parlerà tanto di donne, ma lo avrei fatto indipendentemente. Se qualcuno vuole farmi passare per quello che non sono, non lo accetto. Perché non voglio passare per quello che non sono». Così chiude. Sarà il festival imprevedibile, come lo ha chiamato Amadeus.