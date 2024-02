Negramaro, il live a sorpresa sul lungomare di Sanremo: i fan della band in delirio

I Negramaro hanno suonato a sorpresa sul lungomare di Sanremo. Un bagno di folla in cui tutti hanno cantato alcune delle hit della band. Il gruppo salentino festeggia il ventennale della carriera salendo per la prima volta sul palco dell'Ariston nella categoria principale, con il pezzo "Ricominciamo tutto", 19 anni dopo il loro esordio sul palco dell'Ariston nella sezione Giovani.

Il live

Tra lo stupore e l'entusiasmo di centinaia di persone, la band salentina ha suonato per quasi mezz'ora. Nella scaletta alcuni dei loro più grandi successi come 'Meraviglioso', 'Mentre tutto scorre', 'Estate' e poi anche 'La canzone del sole' di Lucio Battisti che è il brano scelto da Giuliano Sangiorgi & C. per la serata delle cover di Sanremo 2024.

