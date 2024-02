Geolier, i fan sotto casa del rapper dopo Sanremo: «Ho vinto, perché ho voi qui. Prima hanno fischiato loro, adesso fischiamo noi»

La 74esima edizione del Festival di Sanremo è volta al termine: i concorrenti sono tornati a casa e Angelina Mango ha vinto la gara. Ma per i fan di Geolier è lui l'unico vincitore. Dopo essersi aggiudicato il secondo posto, numerosi fan del rapper partenopeo si sono appostati sotto casa sua dove hanno intonato il ritornello della canzone in gara alla kermesse, "I p' me, tu p' te".

Geolier, fan sui social scatenati contro Angelina Mango: «Raccomandata, ha vinto solo per il suo cognome»

Emanuele Palumbo, 23 anni, in arte Geolier, ha conquistato i fan che - dopo la finalissima di Sanremo - si sono recati sotto casa del cantante al rione Gescal, nel quartiere di Miano a Napoli, per lodarlo e omaggiarlo, non avendo vinto la gara. «Ma io ho vinto perché ho tutto questo qui», ha detto il rapper dal suo balcone mentre indicava il pubblico sotto di lui. Poi ha aggiunto: «Prima hanno fischiato loro, adesso fischiamo noi» e via al coro di fischi intonato dai fan e dallo stesso Geolier. Poi a mani giunte ha fatto capolino a tutti i fan presenti, numerosissimi, e li ha ringraziati per la loro vicinanza.

