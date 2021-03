Sanremo 2021, Arisa in diretta su Leggo: «Gigi D'Alessio mi ha mandato un messaggio dopo l'esibizione». Ecco cosa le ha detto

Arisa ha incantato i telespettatori di Sanremo 2021 con la sua "Potevi fare di più", che durante la quarta serata del Festival ha riscosso enorme approvazione portandola al quarto posto della classifica generale. La canzone è stata scritta per la cantante lucana da Gigi D'Alessio, che non è rimasto deluso dall'interpretazione. A svelarlo è stata la stessa Arisa durante l'intervista in diretta sul profilo Instagram di Leggo condotta da Rita Vecchio.

«Ieri sera Gigi mi ha mandato un messaggio Whatsapp, ora te lo faccio ascoltare», ha detto Arisa con l'allegria che la contraddistingue. E la sua gioia era più che motivata: «Sei stata bravissima, mi hai fatto emozionare», le ha detto il collega con la voce vibrante. Complimenti più che meritati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Marzo 2021, 12:40

