Qualche mese fa era diventato il fenomeno del momento, ora il suo successo ha avuto un piccolo stop, ma disi continua a parlare: il controverso rapper, sulla cresta dell’onda dall’inizio del 2018, ha pubblicato due stories su Instagram in cui dà una notizia ai suoi fans. La notizia è che si è sposato, con una ragazza dall’identità ancora sconosciuta.Lei è bionda e nelle foto appare in abito da sposa, con anfibi e chiodo: lui è invece in total black, con il solito taglio rasato sui lati e dietro. In una foto si baciano uno di fronte all’altra, nell’altra mostrano solo le mani (tatuate) con le fedi in bella mostra.Come detto, non si conosce ancora l’identità della sposa, maha parlato di lei in una intervista: «È la cosa più bella che mi è successa nell’ultimo anno», aveva detto, raccontando di averla conosciuta a maggio. E davanti ai tanti messaggi di auguri ricevuti, ha risposto con un tenero «Grazie per gli auguri signorini, vi voglio bene».