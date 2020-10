Massimo Bigi, online il video di "Come se fosse facile" ft. Enrico Ruggeri. Venerdì l'album

Venerdì 16 ottobre esce “Bestemmio e prego” (Anyway Music), l’album d’esordio di Massimo Bigi, anticipato dal singolo “Come se fosse facile”, composto insieme ad Enrico Ruggeri, disponibile in radio e in digitale e accompagnato da un video girato a Castiglione del Lago (Perugia), con la regia di Andrea Pula.

Massimo Bigi, detto ilBigi, ha sempre amato la musica ma solo a 62 anni ha deciso di pubblicare il suo primo disco, supportato proprio dall’etichetta di Ruggeri, amico e collega da sempre, che ha deciso di investire nel suo estro creativo e nella sua sensibilità, andando oltre le logiche del mercato discografico.

“Come se fosse facile” è stato uno dei primi brani che ilBigi aveva fatto ascoltare a Enrico, una canzone dal sound rock che racconta la fatica di far finta che vada tutto bene, quando invece si sta solo aspettando che qualcosa cambi. Con questo progetto discografico, ilBigi emerge da dietro le quinte per dimostrare a tutti che non esiste un posto giusto o un momento giusto per fare arte.

Massimo Bigi nasce a Castiglione del Lago (Perugia) il 26 aprile 1958. Appassionato di musica fin da bambino, impara presto a suonare la chitarra ma la vita lo porta a fare ogni sorta di lavoro per mantenersi, dal bagnino, al giardiniere. Nel 1993 diventa direttore di produzione di Enrico Ruggeri (proprio l’anno in cui il cantautore vinceva il Festival di Sanremo con “Mistero”) e pochi anni dopo il suo tour manager, solidificando un rapporto di stima reciproca. Dopo un periodo di assenza, torna da Ruggeri con un bagaglio di esperienze complicate che hanno prodotto canzoni sofferte e intense, tipiche di chi ha speso la propria vita senza risparmiarsi. Massimo Bigi ha anche pubblicato due libri: “Grand Hotel des Guitar” e “Giocando col tempo”.

