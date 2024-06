Interrompe la promessa di matrimonio, minaccia gli invitati e colpisce i bambini: «Datemi i soldi o prendo la pistola e vi sparo»

di Redazione Web

Doveva essere una giornata da sogno, ma poi è diventata un incubo per una giovane coppia di Fondi che, al momento dei festeggiamenti delle promesse di matrimonio, è stata minacciata di morte. Quando gli invitati hanno iniziato a festeggiare i futuri sposi, un uomo straniero di 34 anni ha interrotto l'evento. E non perché era contrario alla loro unione, bensì perché voleva dei soldi.

Cosa è successo

La polizia di Fondi ha arrestato uno straniero di 34 anni che ha aggredito, dietro la pretesa di denaro, un gruppo di persone che festeggiavano una promessa di matrimonio, fra cui anche dei bambini. Uno di loro sarebbe stato colpito alla testa dal trentaquattrenne che poi, prima di allontanarsi in bicicletta, avrebbe minacciato i presenti, dicendo loro che sarebbe andato a prendere una pistola per sparare a tutti.

Raccolte le testimonianze, i poliziotti hanno inoltre documentato un altro episodio avvenuto poco prima, quando l'uomo ha aggredito verbalmente un assistente sociale con la pretesa estorsiva di un'esorbitante somma di denaro, minacciandolo di morte.

I precedenti

Già mercoledì, 29 maggio, il 34enne era stato arrestato presso il centro per l'impiego locale dove, dietro la pretesa di un'occupazione, aveva aggredito il personale, rompendo con un pugno il vetro di plexiglass di separazione che divide l'operatore dal pubblico e procurando lesioni ad una mano all'impiegato. A novembre 2023, invece, era finito in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che denunciato ad inizio maggio per lo stesso reato nei confronti della Polizia Locale di Fondi e della Polizia di Stato.

Visti i diversi episodi di violenza, l'Autorità Giudiziaria ha optato per l'aggravamento della prima misura cautelare emessa, disponendo per la custodia in carcere, dove l'uomo si trova in attesa delle determinazioni con riferimento al secondo arresto.

