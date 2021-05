Vasco Rossi sta con Fedez: il rocker invia solidarietà social al rapper che ricambia: «Grazie Maestro»

Anche Vasco Rossi sta con Fedez e fa arrivare al rapper "dissidente" il suo incoraggiamento via Facebook. Il rocker di Zocca aggiunge il suo imprimatur alla intemerata sulla Rai di Fedez dal palco del concertone del Primo Maggio e sottoscrive:

«Mi è piaciuto molto l’intervento di Fedez al concerto del 1 Maggio !! Bravo !! questo è BUON servizio pubblico !! 👍😜💥🤟 @fedez #musica #primomaggio #scenaunita #komplimenti»

A Fedez non resta altro che rispondere con un "tanto di cappello" e un «Grazie Maestro».

Vasco Rossi è un habitué delle censure di mamma-Rai fin dal suo esordio sul piccolo schermo. Nel 1982, portò a Sanremo "Vado al massimo", la canzone che sarebbe diventata un suo manifesto. Il testo originale diceva: "vado in Messico, voglio andare a vedere se come dice il droghiere, laggiù masticano tutti foglie intere". Prima di salire sul palco per le prove venne invitato a modificare il verso in “laggiù vanno tutti a gonfie vele”. E da allora è Storia della Musica.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Maggio 2021, 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA